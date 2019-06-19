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19–20 июня в Киеве промывают трубы: кому советуют не пользоваться водой из крана

В связи с профилактическими ремонтами в сетях «Киевводоканал» предупредил отом, что будет перекрывать холодную воду по некоторым адресам в Деснянском районе, где в зону работ попадают улицы Закревского, от дома № 27/2 до № 79/1, Данькевича — от проспекта Маяковского до улицы Закревского, бульвары В. Высоцкого, Л. Быкова, проспект Маяковского, № 38/10 — № 54/9. Профилактика запланирована в ночь на 20 июня (с 23:00 до 06:00). Предварительно предусмотрено промыть резервуар чистой воды № 1 на водопроводной станции «Троещина».

Специалисты не рекомендуют пользоваться водой во время работ, а после их завершения воду из крана перед употреблением следует спустить до прозрачности и исчезновения постороннего запаха.

Аварийные ситуации в городе — не редкость. На этот раз водоканал направил бригады на места прорывов для ликвидации повреждений. Поэтому холодная вода временно перекрыта по адресам:

- улица Бульварно-Кудрявская, 38 (Шевченковскиfakty.ua/308 984й район);

- переулок Александра Бестужева, 22/1, 22а (Подольский район);

- улица Ежи Гедройца, 16 (Печерский район);

- пр-т Академика Глушкова, 24 (Голосеевский район);

- улица Академика Белецкого, 9, 9а, 9б (Соломенский район);

- улица Симиренко, 2/19 (Святошинский район);

Ориентировочно, аварийщики должны справиться с порывами за сутки, а уточнить информацию можно по телефонам диспетчерской службы 15−81, (044) 200−73−01.

Между тем в столице меняют теплосети. «Киевтеплоэнерго» до начала нового отопительного сезона планирует модернизировать не менее 130 километров наиболее изношенных труб. Тепловики обращают внимание на участки, где зафиксировано большое число аварий. Так, старые коммуникации сейчас меняют на улице Вербицкого (Харьковский массив), где в течение последнего года случилось 23 аварийных повреждения. Специалисты укладывают восемь километров нового трубопровода, поставляющего тепло и горячую воду в 14 жилых домов, две школы и детсад.

Где появятся новые теплосети, можно узнать, ознакомившись с картой ремонтов коммуникаций.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве в ближайшие дни ограничат движение транспорта на ряде улиц из-за ремонтных работ и массовых мероприятий.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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