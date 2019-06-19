Украина

Перед пешеходными переходами будут ставить металлические столбики: что это и зачем

Минрегион Украины утвердил изменения в государственные строительные нормы, в соответствии с которыми станет обязательным установка металлических столбиков на тротуарах возле пешеходных переходов. Как пояснил заместитель министра Лев Парцхаладзе, они призваны повысить безопасность пешеходов, ведь в случае выезда авто на тротуар смогут сдержать удар и уменьшить последствия аварии. Таким образом станет возможным избежать повторения масштабного ДТП в Харькове в 2018 году, жертвами которого стали стоявшие на тротуаре люди.

По словам Парцхаладзе, новые нормы должны будут применяться как при строительстве новых дорог, так и при реконструкции и капитальном ремонте существующих.

Чиновник отметил, что уже сейчас аналогичная норма действует в отношении остановок общественного транспорта, которые должны обязательно проектироваться с защитными ограждающими столбиками.

Напомним, за последние несколько дней в Украине произошло несколько опасных ДТП с пешеходами на переходах. Так, в Николаеве ребенка сбило авто «скорой помощи», а в центре Днепра маршрутка переехала женщину.



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