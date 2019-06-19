Мишель Платини избежал тюремного заключения: что известно

Спорт

Экс-президента Европейского футбольного союза (УЕФА) француза Мишеля Платини освободили из-под стражи. Напомним, что во вторник, 19 июня, бывшего футбольного чиновника доставили в антикоррупционное управление судебной полиции в Нантерре (пригород Парижа), где он давал показания в рамках расследования по делу о выборе Катара страной-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года

Как сообщает информационное агентство AFP, после полученной информации полиция не стала арестовывать или обвинять Платини в совершении преступления. К слову, также сотрудники управления допрашивают по громкому коррупционному делу бывшего советника президента Николя Саркози Софи Дион и занимавшего ранее посты генерального секретаря администрации президента Франции и министра внутренних дел страны Клода Геана.

Напомним, в ходе расследования арбитражная палата комитета по этике ФИФА в октябре 2015-го отстранила Платини от занимаемой должности президента УЕФА на 90 дней. В декабре того же года бывший французский футболист был дисквалифицирован на восемь лет, а в мае 2016-го срок сократили до четырех лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что председатель олимпийского комитета Японии подозревается в коррупции.

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