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Беременная миллионерша выжила после падения с 34-метровой высоты: ее столкнул муж, чтобы получить наследство (фото)

32-летняя китаянка Ван Нан и ее нерожденный ребенок чудом выжили при падении с высоты 34 метров. Ван и ее муж Ю Сяодун вместе путешествовали по национальному парку в Таиланде. Мужчина, который запутался в долгах, решил избавиться от жены, чтобы унаследовать ее состояние, которое оценивается в три миллиона долларов.

Однако Ван Нан, которая была на третьем месяце беременности, осталась жива, хотя и получила несколько переломов.

Сначала она рассказала полицейским, что упала, потеряв сознание. Однако полицейские заподозрили, что дело нечисто. Так, переводчик услышал разговор между супругами, когда Ван спрашивала Ю, зачем он ее столкнул. Позже женщина рассказала всю правду. По ее словам муж, который постоянно был возле нее в больнице, запугивал ее и угрожал смертью, заставляя лгать стражам порядка.

Как пишет The Nation, 33-летний мужчина арестован. Он происходит из бедной семьи. Они вместе с женой занимаются бизнесом, но все деньги принадлежат Ван Нан. Когда он попросил ее помощи, чтобы расплатиться с долгами, она согласилась заплатить только половину требуемой суммы.

Муж женщины арестован

Ранее «ФАКТЫ» писали, что британец убил трехмесячного ребенка после того, как жена сказала, что он, «возможно», не его отец.

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