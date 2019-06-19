- 12:07 По стопам Ракицкого и Данченко: еще один футболист «Шахтера» перешел в российский клуб
- 12:02 УЕФА принял решение по «делу Мораеса»
- 12:01 Трамп опять идет в президенты: что он пообещал американцам
- 11:59 Беременная миллионерша выжила после падения с 34-метровой высоты: ее столкнул муж, чтобы получить наследство
- 11:57 Они нарушили закон: Вятрович отреагировал на появление проспекта Жукова в Харькове
- 11:55 Сергей Бабкин впервые показал новорожденного сына
- 11:52 В Харькове в честь маршала Жукова переименовали проспект
- 11:23 Доллар и евро продолжают дешеветь: прогноз по курсу валют на ближайшее время
- 11:23 Порошенко поблагодарил Сенат США за поддержку Украины на пути реформ
- 11:21 Медведчук признался, что негативно относится к украинцам, и не считает Россию агрессором
- 11:13 Анну Седокову пристыдили за горячие пляжные кадры
- 11:10 «Исландский Бекхэм» отгулял свадьбу на озере Комо в Италии
УЕФА принял решение по «делу Мораеса»
Апелляционный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) вынес решение по так называемому «делу Мораеса». Напомним, после мартовских отборочных матчей на ЧЕ-2020 федерации футбола Португалии и Люксембурга подали официальные жалобы на участие в поединках в составе сборной Украины натурализованного бразильца Жуниора Мораеса, требуя засчитать «желто-синим» техническое поражение.
В УЕФА приняли все доводы к сведению и вынесли решение в пользу Украины. «Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом. Желаю Мораесу скорейшего выздоровления и возможности проявить себя в следующих матчах национальной сборной», — написал на своей странице в Facebook президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.
Напомним, что после четырех сыгранных матчей в отборочном турнире сборная Украины с 10 очками возглавляет свою группу, опережая Люксембург и Сербию на шесть баллов — правда, балканцы имеют одну игру в запасе по сравнению с «желто-синими». Свой следующий матч подопечные Андрея Шевченко проведут 7 сентября, когда на выезде сыграют с аутсайдером группы Литвой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Яремчука принес Украине выстраданную победу над Люксембургом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!