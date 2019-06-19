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Спорт

УЕФА принял решение по «делу Мораеса»

12:02 19 июня 2019 76
УЕФА принял решение по «делу Мораеса»
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Апелляционный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) вынес решение по так называемому «делу Мораеса». Напомним, после мартовских отборочных матчей на ЧЕ-2020 федерации футбола Португалии и Люксембурга подали официальные жалобы на участие в поединках в составе сборной Украины натурализованного бразильца Жуниора Мораеса, требуя засчитать «желто-синим» техническое поражение.

В УЕФА приняли все доводы к сведению и вынесли решение в пользу Украины. «Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом. Желаю Мораесу скорейшего выздоровления и возможности проявить себя в следующих матчах национальной сборной», — написал на своей странице в Facebook президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Напомним, что после четырех сыгранных матчей в отборочном турнире сборная Украины с 10 очками возглавляет свою группу, опережая Люксембург и Сербию на шесть баллов — правда, балканцы имеют одну игру в запасе по сравнению с «желто-синими». Свой следующий матч подопечные Андрея Шевченко проведут 7 сентября, когда на выезде сыграют с аутсайдером группы Литвой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Яремчука принес Украине выстраданную победу над Люксембургом.

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