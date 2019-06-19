УЕФА принял решение по «делу Мораеса»

Спорт

Апелляционный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) вынес решение по так называемому «делу Мораеса». Напомним, после мартовских отборочных матчей на ЧЕ-2020 федерации футбола Португалии и Люксембурга подали официальные жалобы на участие в поединках в составе сборной Украины натурализованного бразильца Жуниора Мораеса, требуя засчитать «желто-синим» техническое поражение.

В УЕФА приняли все доводы к сведению и вынесли решение в пользу Украины. «Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом. Желаю Мораесу скорейшего выздоровления и возможности проявить себя в следующих матчах национальной сборной», — написал на своей странице в Facebook президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Напомним, что после четырех сыгранных матчей в отборочном турнире сборная Украины с 10 очками возглавляет свою группу, опережая Люксембург и Сербию на шесть баллов — правда, балканцы имеют одну игру в запасе по сравнению с «желто-синими». Свой следующий матч подопечные Андрея Шевченко проведут 7 сентября, когда на выезде сыграют с аутсайдером группы Литвой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Яремчука принес Украине выстраданную победу над Люксембургом.

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