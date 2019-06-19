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Россия через Медведчука требовала освободить убийц, которые не имели отношения к ОРДЛО, — Порошенко
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия через Виктора Медведчука требовала освобождения осужденных в Украине убийц, которые не имели никакого отношения к агрессии на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в обмен на освобождение части украинских военнопленных. Об этом Порошенко сказал в интервью информационному агентству «Главком».
По его словам, таким образом переговоры начали превращаться «в фарс».
«От нас потребовали освобождения осужденных убийц, которые вообще не имели никакого отношения к агрессии и к военным на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — отметил Порошенко.
Отвечая на вопрос, почему Медведчук мог совершать частые перелеты в Москву, Порошенко отметил, что «некоторое время Медведчук был иногда единственным каналом связи с Путиным. И когда надо было проводить переговоры по освобождению заложников, у нас другого механизма просто не существовало».
«Это была единственная причина, почему он мотивировал частые перелеты в Москву», — подчеркнул Порошенко.
«Но когда мы не смогли связаться с Путиным после агрессии в Керченском проливе, я понял, что у нас ситуация кардинально изменилась, — отметил он. — Любой шаг, направленный на решение ситуации с заложниками, по мнению Путина, работал на Порошенко».
Отвечая на вопрос, почему Виктор Медведчук не был арестован за свои высказывания, которые можно было трактовать как государственную измену и сепаратизм, бывший глава государства отметил, что «этот вопрос находится в компетенции СБУ».
«Кстати, я уже не у власти, но Медведчук не перестал летать в Москву! И СБУ не имеет к нему претензий, хотя там новое руководство», — добавил Порошенко.
«Еще раз подчеркиваю, при отсутствии посла России Медведчук был для меня лишь одним из представителей Путина. Плохой, опасный, но один из представителей», — сказал он.
При этом Порошенко назвал политическую силу Бойко-Медведчука главным оппонентом «Европейской Солидарности» на досрочных выборах в парламент.
«Но пятой колонне не место в украинской власти. Бойко и Медведчук, Мураев и Вилкул — все они должны остаться на обочине», — подчеркнул Порошенко.
Напомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко резко отреагировал на незаконное решение российского «суда» в Ростове-на-Дону, который приговорил к длительным тюремным срокам группу крымских татар.
Фото пресс-лужбы Петра Порошенка
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