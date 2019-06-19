- 13:16 Bellingcat опубликовал имена российских офицеров, причастных к катастрофе MH17 на Донбассе
- 13:10 Ему было всего 24 года: названо имя морпеха, погибшего на Донбассе
- 13:02 Взрыв в Донецке: появились новые подробности
- 12:59 В Раду проходят пять партий: обнародованы свежие рейтинги
- 12:57 Где до 21 июня в Киеве бесплатно проводится экспресс-диагностика (адреса)
- 12:57 Доллар и евро продолжают дешеветь: прогноз по курсу валют на ближайшее время
- 12:48 Дело Гандзюк: в Херсоне — новая волна обысков
- 12:35 “Европеец года”, историк, спортсмен: что известно о новом представителе ЕС в Украине
- 12:35 Россия через Медведчука требовала освободить убийц, которые не имели отношения к ОРДЛО, — Порошенко
- 12:29 На Западе рассказали, как в Кремле растерялись из-за победы Зеленского
- 12:07 По стопам Ракицкого и Данченко: еще один футболист «Шахтера» перешел в российский клуб
- 12:02 УЕФА принял решение по «делу Мораеса»
“Европеец года”, историк, спортсмен: что известно о новом представителе ЕС в Украине
Эстонский дипломат Матти Маасикас осенью этого года заменит Хюга Мингарелли в должности посла ЕС в Украине.
Сейчас Матти Маасикас- заместитель министра иностранных дел Эстонии, и львиную долю своей карьеры проработал на собственное государство.
Он родился в 1967 году в Таллинне. По первому образованию — историк, работал в музее. Сейчас беспартийный. В 1990-х годах он работал на топ-должностях в умеренно националистической партии «Отчизна», основанной советскими диссидентами.
С 2001-го находится на дипломатической службе — был послом в Финляндии, его также назначили на пост посла Эстонии в РФ. Но до Москвы Маати Маасикас не доехал. С должности секретаря МИД он переехал в Брюссель.
Владеет пятью языками ЕС (английским, французским, немецким, финским, эстонским), свободно говорит по-русски. Это само по себе облегчит общение посла в Украине.
В 2016 году в ежегодном эстонском рейтинге его объявили «европейцем года». Увлекается бегом на длинные дистанции.
Как сообщает «Европейская правда», на самом деле он был причастен к принятию многих решений в поддержку Украины — хотя в официальной биографии об этом и не сказано.
Эстонский дипломат понимает угрозу, которая исходит от Кремля.
«Угроза, исходящая от России, вполне реальна… Мы должны сохранять твердость в своей политике в отношении России и не отклоняться от нее», — утверждал он в 2017 году.
Из свежих публикаций дипломата в Twitter заметно, что он уже сейчас активно интересуется украинской политикой и новостями из нашей страны, а по некоторым данным, в эти выходные даже приезжал в Киев.
Официально он должен прибыть сюда только в последние дни августа, чтобы начать работу с сентября.
Как сообщали «ФАКТЫ», временным поверенным в делах США в Украине стал Уильям Тейлор, ранее уже работавший в нашей стране и возглавлявший американскую дипмиссию в Киеве с 2006по 2009 год.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!