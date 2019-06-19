Политика

“Европеец года”, историк, спортсмен: что известно о новом представителе ЕС в Украине

Эстонский дипломат Матти Маасикас осенью этого года заменит Хюга Мингарелли в должности посла ЕС в Украине.

Сейчас Матти Маасикас- заместитель министра иностранных дел Эстонии, и львиную долю своей карьеры проработал на собственное государство.

Он родился в 1967 году в Таллинне. По первому образованию — историк, работал в музее. Сейчас беспартийный. В 1990-х годах он работал на топ-должностях в умеренно националистической партии «Отчизна», основанной советскими диссидентами.

С 2001-го находится на дипломатической службе — был послом в Финляндии, его также назначили на пост посла Эстонии в РФ. Но до Москвы Маати Маасикас не доехал. С должности секретаря МИД он переехал в Брюссель.

Владеет пятью языками ЕС (английским, французским, немецким, финским, эстонским), свободно говорит по-русски. Это само по себе облегчит общение посла в Украине.

В 2016 году в ежегодном эстонском рейтинге его объявили «европейцем года». Увлекается бегом на длинные дистанции.

Как сообщает «Европейская правда», на самом деле он был причастен к принятию многих решений в поддержку Украины — хотя в официальной биографии об этом и не сказано.

Эстонский дипломат понимает угрозу, которая исходит от Кремля.

«Угроза, исходящая от России, вполне реальна… Мы должны сохранять твердость в своей политике в отношении России и не отклоняться от нее», — утверждал он в 2017 году.

Из свежих публикаций дипломата в Twitter заметно, что он уже сейчас активно интересуется украинской политикой и новостями из нашей страны, а по некоторым данным, в эти выходные даже приезжал в Киев.

Официально он должен прибыть сюда только в последние дни августа, чтобы начать работу с сентября.

Как сообщали «ФАКТЫ», временным поверенным в делах США в Украине стал Уильям Тейлор, ранее уже работавший в нашей стране и возглавлявший американскую дипмиссию в Киеве с 2006по 2009 год.

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