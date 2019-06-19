Здоровье

Где до 21 июня в Киеве бесплатно проводится экспресс-диагностика (адреса)

В рамках проекта «Врач в Вашем доме», который действует более года, в столичных пунктах экспресс-диагностики, открытых во всех районах города, побывало уже больше 82 тысяч горожан. Каждого желающего здесь бесплатно проконсультируют о состоянии его здоровья, дадут советы, как следить за своим организмом, придерживаться диеты, вести правильный образ жизни, употреблять полезные продукты, к каким врачам обращаться при появлении проблем. Обследуемых протестируют на неинфекционные заболевания, измерят давление, определят уровень глюкозы в крови, холестерина, высчитают индекс массы тела, что немаловажно для установления диагноза и назначения необходимого лечения. При необходимости пациентам посоветуют пройти дополнительное обследование у специалистов.

За прошедшую неделю в пунктах с надписью «Врач в Вашем доме» смогли обследоваться 1372 человека: у 914 из них выявили избыточный вес, у 217 оказался высокий уровень глюкозы в крови, а у 516 — повышенный уровень холестерина, у 574 зафиксировали артериальное давление выше нормы.

А мультидисциплинарные бригады (в их составе семейные врачи, узкопрофильные специалисты) 80 раз выезжали на дом к социально незащищенным и немощным киевлянам. Всего в рамках проекта совершено более 5 912 таких визитов.

С 19 по 21 июня пункты работают (как правило, они открыты с 11:00 до 14:00) по адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

19−21 июня — улица Васильковская, 27, корп. 1 (Центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

19 июня -Харьковское шоссе, 121, аптека «Альта-С»;

20 июня — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

21 июня — улица Заслонова, 22 (центр занятости);

Деснянский район ( 10:00—14:00 )

19 июня -- улица Шолом-Алейхема, 18; парк Деснянский;

20 июня — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

19 июня — улицы Пражская, 34а, амбулатория, «Первая пекарня твоего города», Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека), 14:00—16:00 — Пожарского, 8а (ЖЭО № 402);

20 июня — улицы Пражская, 34а, амбулатория, «Первая пекарня твоего города», Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 13а (ЖЭО № 404);

21 июня -- улицы Миропольская, 1 (аптека № 7), Пражская, 34а, амбулатория, «Первая пекарня твоего города»;

Оболонский район

19 июня — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;

20 июня — улица П. Панча, 7б (центр занятости);

21 июня — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);

Печерский район

19−21 июня — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;

Подольский район

19 июня — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

20 июня — улицы Волошская, 47, каб. 114, Бестужева, 32 (социальный центр);

21 июня — улицы Мостицкая, 9, каб. 250, Полковая, 57 (амбулатория семейной медицины № 1);

Святошинский район

19 и 21 июня — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

19 июня — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;

20 июня — улица Соломенская, 17, проспект Комарова, 3 (Медгородок);

21 июня — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

19 июня — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2

20 июня — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

21 июня — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в столице в июне дежурит передвижной флюорограф.

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