Римокатолики отмечают праздник Тела Христова: чего нельзя делать в этот день

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Празднование Пресвятого Тела и Крови Господней (лат. Corpus Christi — тело Христово) было учреждено католической церковью в память об установлении Христом во время Тайной вечери главного таинства — Евхаристии. По учению церкви, при совершении этого таинства хлеб и вино превращаются в Плоть и Кровь Спасителя, которыми совершается Причащение.

Праздник приходится на первый четверг после Дня Святой Троицы (в 2019 году римокатолики отмечали Троицу 16 июня, в первое воскресенье после Пятидесятницы). Именно в четверг Христом было установлено таинство Евхаристии. В католических странах этот день официально объявлен выходным. В Украине же для удобства верующих торжества разрешено переносить с четверга, 20 июня 2019 года, на воскресенье, 23 июня 2019 года.

Возникновение праздника Пресвятого Тела и Крови Христовых связывают обычно с монахиней-августинкой из Льежа (Бельгия) по имени Юлианна. Предположительно с 1209 года в течение 20 лет ее посещали видения: сияющая полная луна с темным кругом посередине. Когда в одном из видений сам Господь объяснил ей, что месяц означает Церковь, а темное пятно — отсутствие праздника, посвященного таинству Евхаристии, Юлианна сообщила об этом церковным властям. И в 1247 году праздник в честь таинства Причастия был впервые отмечен в церкви Святого Мартина в Льеже, в 1251 году Святой Престол подтвердил его для льежской епархии, а в 1264 году папа Урбан IV сделал этот праздник общецерковным, даровав индульгенцию всем, кто принимал участие в праздничной мессе.

Связывают историю праздника Божьего Тела и с чудом, произошедшим в 1263 году в итальянском городке Больсена. Здесь чешский священник Петр, возвращавшийся после аудиенции у папы римского Урбана IV в Прагу, служил мессу в церкви Святой Катерины. Во время богослужения из евхаристического хлеба (он называется «гостия», от лат. hostia - «жертва»), который после освящения стал уже Святыми Дарами, на льняной покров алтаря брызнула настоящая кровь. Потрясенный Петр отвез гостию и покров с каплями Крови Христовой в городок Орвието, где находился в это время римский папа. Урбан IV засвидетельствовал чудо и приказал поместить эти предметы на хранение в соборе Орвието (там они находятся и по сей день). А уже в следующем году была обнародована папская булла, утверждающая для католиков всего мира праздник Тела и Крови Господних.

Этот день отмечается очень торжественно. Практически везде существует запрет на работу вне дома. Исключение делается для составления букетов и плетения венков.

С XIII века главными событиями праздника становятся процессии верующих, впереди которых священники несут специальные сосуды (монстранции) со Святыми Дарами, и праздничная месса. Процессии движутся вокруг храмов или по улицам городов и сел, украшенным гирляндами зелени, а дорогу перед ними посыпают цветами дети в нарядных одеждах. По маршруту процессии прямо под открытым небом устанавливаются четыре украшенных цветами алтаря, символизирующих четыре стороны света. Перед каждым из них верующие останавливаются, чтобы прочесть отрывок из Евангелия о том, как Христос установил таинство Евхаристии. После этого все направляются в храм, чтобы присуствовать на праздничной мессе.

В разных странах и даже в отдельных местностях есть свои традиции проведения праздника.

Особой пышностью отличается украшение улиц испанских городов. Они буквально покрыты ковром из живых цветов и душистых трав, которые местные жители специально для этого собирают в окрестностях. Стены домов покрывают яркие полотнища и гирлянды цветов. В процессиях принимают участие огромные куклы (высотой 3−4 метра), которые представляют и библейских персонажей (например, Ирода и Голиафа), и исторических (Тиберия, Калигулу, Нерона), и местных знаменитостей. Участвуют в процессиях и просто разные комические персонажи с огромными головами из папье-маше, а также ряженые в «лошадок» или в семиглавых гидр и драконов люди. В память о прежних временах, когда в соборах разыгрывались целые спектакли на тему праздника, в процессиях принимают участие мальчики-танцоры, а в мессе — мальчики-певчие.

А, к примеру, в Австрии, и именно в федеральной земле Зальцбург, верующие несут прангштанген — украшенную гирляндами из цветов деревянную жердь длиной около 8 метров.

В польских Хойницах дома на улицах, по которым проходят торжественные процессии, украшают цветами и флагами, а в окнах ставят зажженные свечи и иконы. Впереди процессии несут крест, за ним — фигурки Богоматери и Иисуса, а также хоругви с изображениями святых. Обязательно участвуют в процессиях и дети. Они идут перед священником, который несет в Дароносице Священные Дары. Через определенное количество шагов мальчики звонят в колокольчики, а девочки рассыпают из своих корзинок лепестки цветов перед Дароносицей. Здесь принято устанавливать около каждого из четырех алтарей молодые березки. После окончания торжества участники празднования обрывают с них ветки, чтобы забрать к себе домой.

В некоторых областях Украины католики в этот день освящают веночки, которые потом подвешивают к кресту, прикрепленному над входной дверью в дом или квартиру.

Несмотря на некоторые различия в организации проведения праздника, всех христиан латинского обряда объединяет глубочайшее почитание Тела и Крови Иисуса Христа, данных верующим в Святой Евхаристии.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как римокатолики праздновали Вознесение Господне.

Напомним, в воскресенье, 16 июня, Троицу отмечали христиане восточного обряда. О традициях этого праздника читайте здесь.

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