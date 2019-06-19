Общество

Жара усилится: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни

В четверг, 20 июня, в Украине будет по-прежнему жарко. Особенно высокая температура скажется на восточных и южных областях страны, где дождей или нет, или их очень мало.

«В этих районах ожидается + 33 + 35 градусов. Также в эту горячую зону попадает и Днепропетровская область. На остальной территории Украины — до + 29 + 33 градусов.

Дожди с грозами в четверг пройдут — локально! — на западе, севере, местами вдоль реки Днепр и в Одесской области», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 20 июня ожидается + 30 + 32 градуса, но есть вероятность кратковременного дождя с грозой.

По прогнозам Натальи Диденко, к концу недели жара в Украине усилится, лишь в западных областях в субботу, 22 июня, будет немного прохладнее. Там же наиболее вероятны дожди с грозами.

«С 25−26 июня постепенно жара ослабеет в большинстве областей Украины. Температура воды в Днепре составляет +25+26 градусов. Купайтесь с умом и осторожностью, одним словом, на здоровье», — советует синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик прогнозировала ощутимое ослабление жары с 25 июня.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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