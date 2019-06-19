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На Волыни произошло смертельное ДТП с участием иностранцев (фото)
В среду, 19 июня, на автодороге Киев — Ковель — Ягодин, вблизи села Уховецк Ковельского района (Волынская область) в ДТП погиб один человек, еще семеро пострадали. Ранее в ДТП под Херсоном погибла семья — родители и 10-летняя девочка.
Как сообщают в областном главке Нацполиции, автомобиль Fiat Ducato под управлением 45-летнего жителя Маневицкого района, столкнулся с Citroen C4, за рулем которого был 67-летний гражданин Польши. Последний погиб на месте, а его 68-летняя спутница, тоже гражданка Польши, получила телесные повреждения.
Пострадали и шестеро пассажиров автомобиля Fiat Ducato, среди которых трое детей — 16, 14 и 6 лет. Все они — жители Маневицкого района.
По предварительным данным, водитель Fiat Ducato, вероятно, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Citroen C4. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Волынской области. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровенской области на трассе Киев — Чоп вблизи села Колоденка вследствие лобового столкновения двух легковых автомобилей — Ford и Volkswagen Passat — погибли два водителя и тяжело травмированы два пассажира.
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