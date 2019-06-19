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Происшествия

В страшном лобовом ДТП с полицейским под Херсоном погибли три человека (фото)

10:29 19 июня 2019 140
ДТП в Херсонской области
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером во вторник, 18 июня, на трассе Скадовск — Каховка в Каланчацком районе (Херсонская область) в лобовом дорожно-транспортном происшествии погибла семья — родители и 10-летняя девочка. Ранее сообщалось о смертельном ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе Киев — Харьков — Довжанский.

Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Херсонской области, столкнулись BMW, за рулем которого был сотрудник полиции ГУНП в АР Крым, и «ВАЗ-21 099», в котором ехала семья. Водитель и его супруга погибли на месте, а их 10-летняя дочь — в больнице.

Водитель BMW в момент ДТП находился вне службы на собственном автомобиле. Он задержан по подозрению в совершении этого преступления. Предварительная правовая квалификация — ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ингульском районе Николаева, на перекрестке Херсонского шоссе и улицы Свиридова, машина скорой помощи сбила 6-летнюю девочку, которая с мамой и своей сестрой переходила дорогу по пешеходному переходу.

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