Жара под 40 и грозы: прогноз погоды на ближайшие дни (карта)

Украина

Советы, как модно и стильно выглядеть на работе даже в 30-градусную жару от Лилии Ребрик, будут актуальны еще долго. Синоптики прогнозируют: на несколько дней температура поднимется до 37 градусов (а то и выше). Лишь на западе Украины дожди немного собьют жару. Только на следующей неделе ветер с севера принесет прохладу. Пока почти на всей территории Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В четверг, 20 июня, над большей частью Украины — безоблачное небо. Жара (29−33 градуса днем) спадет лишь к утру (до 16−22 градусов). Немного «прохладнее» (27−31 градус) — в западных областях, где ожидаются небольшие дожди с грозами.

В пятницу, 21 июня, переменная облачность в расположенных вдоль Днепра и восточных областях будет лишь небольшим утешением: температура здесь повысится на несколько градусов (до 37 выше нуля в Днепропетровской области). А дожди с запада дойдут до Житомирской и Винницкой областей.

В субботу, 22 июня, значительных изменений погоды не ожидается, лишь в западных регионах дожди на пару градусов снизят температуру.

В воскресенье, 23 июня, на 2−3 градуса температура упадет в Киевской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях, зато жара за 30, несмотря на продолжающиеся дожди, вернется в Винницу и Житомир. В Крыму и в Херсонской области ночные температуры поднимутся до 23 градусов.

В понедельник, 24 июня, кратковременные дожди с грозами возможны почти по всей Украине (кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей). Однако пройдут они в основном ночью, поэтому 35-градусная жара опять ожидается в областях восточнее Винницы и Житомира.

— Во вторник еще ожидаются кратковременные дожди на севере, востоке и в центре страны. После чего будет несколько дней без осадков. После дождей возможно небольшое снижение температуры. Кроме того, с севера к нам зайдет холодный воздух. Поэтому температура снизится на 3−5 градусов, — рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталия Голеня.

Впрочем, без дождей Украине оставаться недолго. Напомним, жару за 35 градусов в июне показывали и расчеты народного синоптика Леонида Горбаня. Дожди с градом могут принести небольшое похолодание в конце месяца. Но 30-градусные температуры вернутся уже в начале июля и могут продержаться, с небольшими перерывами, до середины августа.

Народный синоптик Владимир Деркач также считает, что кратковременные дожди в конце второй — начале третьей декады немного снизят температуру, но к концу месяца, несмотря на высокую вероятность дождливой погоды, опять потеплеет. А вот июль и первая половина августа, по его мнению (наиболее точный прогноз у Деркача — для Волыни, где синоптик ведет наблюдения), будут умеренно теплыми.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала несколько советов, как вести себя в жару.

Карты прогноза погоды с сайта Укргидрометцентра

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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