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Смерть Тымчука: в полиции раскрыли подробности о версиях трагедии
Среди версий гибели народного депутата Украины Дмитрия Тымчука, которого обнаружили дома с огнестрельным ранением головы, кроме версии о несчастном случае, рассматривается версия умышленного убийства. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко.
«Когда человека находят с пулей в голове, это могут быть три версии: или это кто-то сделал чужой, это значит убийство и преступление, или он сделал это сам. Сам он мог сделать это умышленно или неумышленно. Четвертого, пятого или шестого нет», — цитирует Шевченко LIGA.net
По словам Шевченко, это может быть или умышленное убийство, или умышленный суицид, или неумышленный суицид, то есть неосторожное обращение с оружием.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Нацполиции Сергей Князев назвал ряд рабочих версий гибели Дмитрия Тымчука. Среди них, в частности, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием, а также версии уголовного характера. Он также сообщил, что в момент смерти народный депутат Украины находился в квартире не один.
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