Погиб Дмитрий Тымчук

Украина

Стало известно о смерти народного депутата Украины, координатора группы «Информационного сопротивления» Дмитрия Тымчука.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Тымчук с сожалением констатировал, что в последнее время руководство страны мало обращает внимание на российскую агрессию и что «война исчезла».

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