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Погиб Дмитрий Тымчук
Стало известно о смерти народного депутата Украины, координатора группы «Информационного сопротивления» Дмитрия Тымчука.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Тымчук с сожалением констатировал, что в последнее время руководство страны мало обращает внимание на российскую агрессию и что «война исчезла».
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!