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Гибель Дмитрия Тымчука: в полиции озвучили первые версии
В Национальной полиции Украины озвучили ряд рабочих версий смерти народного депутата Украины Дмитрия Тымчука, который погиб у себя дома от огнестрельного ранения.
Как сообщают в Министерстве внутренних дел, информация о гибели Тымчука поступила правоохранителям по спецлинии 102 около полудня среды, 19 июня. Сейчас эксперты и криминалисты проводят тщательный осмотр места происшествия, а следователи и оперативники общаются со свидетелями и жильцами дома.
«Предварительно — огнестрельное ранение головы. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. А также версии уголовного характера, которые, в том числе, будут рассматриваться. В квартире на момент совершения правонарушения он был не один. Поэтому сейчас берут свидетельства гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также соседей», — сказал глава Нацполиции Сергей Князев.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского УП ГУНП в Киеве. После проведения первоочередных следственных действий полицейские предоставят правовую оценку произошедшему.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», социальные сети бурно отреагировали на гибель Дмитрия Тымчука — люди не верят, что опытный военный мог не проверить оружие перед тем, как его чистить.
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