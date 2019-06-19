В Киеве разгорелся скандал вокруг жесткого задержания семейной пары полицейскими: детали инцидента

Происшествия

В центре Киева произошла история с патрульными полицейскими, которые со скандалом задержали супружескую пару. Инцидент случился на Бессарабке на проезжей части.

Экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский в Facebook опубликовал часть видео, на котором патрульные надевают на женщину наручники, а она кричит, что у нее в машине находится ребенок. Вокруг них стоят мужчины и снимают происходящее на видео.

История, по словам Ярославского, развивалась так: на Бессарабке патрульные остановили какую-то машину и начали разговаривать с водителем на повышенных тонах.

«Сзади ехала семья, муж, жена и ребенок. После того, как жена решила снять на видео конфликтную ситуацию, патрульные переключили свое внимание на нее, забыв о остановленном ими ранее авто. Все закончилось задержанием женщины, ее мужа и оставленным на 5 часов, а машине ребенком», — пишет он.

По словам полицейского, в столичной прокуратуре пока «ситуацию фиксируют, снимают побои и внесут в ЕДР».

В сети мнения комментаторов были неоднозначными. Одни считают действия патрульных грубыми и недопустимыми, другие считают действия женщины неправильными, приведшими к ее задержанию. Часть комментаторов пишет, что если мы хотим жить в европейской стране, то нужно выполнять законы и правила, а также не набрасываться на тех, кто эти законы охраняет.

Начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков рассказал еще одну версию события, отметив, у патрульных тоже есть камеры.

По его словам, приятель пары (нарушитель-водитель BMW, которого первоначально остановили патрульные) остановился посреди дороги и полиция попыталась выписать ему штраф. А женщина и мужчина пришли выручать товарища от правоохранителей.

При этом женщина с телефоном, не хотела уйти с проезжей части по требованию патрульного. Кроме того, она обзывала стражей порядка, набрасывалась на девушку-патрульную, царапая ей лицо. Соответственно вел себя и ее муж.

По словам Жукова, произошло вполне адекватное задержания за нанесение телесных повреждений и нападение на полицейских при исполнении служебных обязанностей.

По поводу ребенка, который якобы 5 часов просидел в машине, Жуков сообщил, что ребенок остался со знакомым пары — водителем BMW. Затем ребенок с бабушкой и водителем-нарушителем приехали в управление полиции.

Между тем, как сообщает ТСН, следователи ГБР уже открыли уголовное производство в отношении этого инцидента на Бессарабке по факту возможного превышения служебных полномочий работниками полиции. Основанием для открытия послужило это видео.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на недавно открытый велосипедно-пешеходный мост в Киеве заехал внедорожник, грубо нарушив правила дорожного движения. Патрульная полиция предупредила, что водителя ждет административная ответственность, но сначала правоохранители хотят получить объяснения от водителя и пассажиров.

Как позже выяснилось, девушка, находившаяся в машине, вела съемку, а затем опубликовала видео в соцсетях.

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