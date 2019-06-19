Обнародованы ранее неизвестные записи разговоров главарей "ДНР" с Сурковым и Аксеновым (видео)

Украина

В июне 2014 года российский террорист, который руководил пророссийскими боевиками на Донбассе, Игорь Гиркин (Стрелков) просил главаря оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова похлопотать в Кремле о выделении дополнительной российской военной помощи.

За неделю до крушения малайзийского Boeing другой главарь террористов Александр Бородай получил от помощника президента РФ Владислава Суркова заверения, что помощь скоро поступит. Записи перехваченных телефонных разговоров обнародовала международная следственная группа.

Фрагменты перехваченных телефонных разговоров на пресс-конференции в Утрехте 19 июня обнародовали представители международной следственной группы (JIT) по делу о гибели рейса MH17.

Первый фрагмент датирован 8 июня 2014 года. Гиркин связался по телефону с помощником Аксенова и попросил содействия в поставках военной помощи из России.

«Нам помощь нужна масштабная… Давать по чайной ложке, как сейчас, это роли уже не сыграет. Соотношение сил слишком большое со стороны противника. Если не будет решен вопрос с российской помощью, воздушным прикрытием, хотя бы с поддержкой артиллерии, то не удержаться нам на востоке, не удержать. Нам нужна противотанковая артиллерия, нужны танки, нужно нормальное ПВО, ПЗРК уже не можем обойтись. И все это нужно со специалистами уже готовыми, потому что времени их готовить у нас уже нет и не будет», — сказал Гиркин.

Вскоре Аксенов перезвонил и сообщил, что в РФ будет создан координационный центр в связи с ситуацией на Донбассе.

Второй фрагмент — звонок Владислава Суркова, помощника президента РФ Владимира Путина, главарю боевиков Александру Бородаю. 11 июля 2014 года, за шесть дней до катастрофы малайзийского лайнера, Сурков заверил собеседника, что важные военные поставки будут скоро осуществлены.

«Я поговорил с нашими товарищами старшими, старше не бывает, которые отвечают за военную историю. Они говорят, что да, мы знаем, планируется переломное действие», — сказал Сурков.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в сети опубликовали редкое фото 2014 года — когда колонна боевиков Игоря Гиркина заходила в Донецк. Фото было сделано 5 июля 2014 года на улице Университетской в центре города.

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