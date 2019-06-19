Общество

Дети ходят в «смирительных» свитерах в жару: стало известно о жутких условиях в интернате под Днепром (фото)

В Верхнеднепровском детском доме-интернате (Днепропетровская область) отношение к воспитанникам и подопечным со стороны персонала бездушное и грубое. Должного внимания дети не получают. Напомним, по словам главы минздрава Ульяны Супрун, с 2020 года Украина откажется от практики детдомов. Детей будут устраивать в родные, патронатные или приемные семьи.



Об отношении в детдоме под Днепропетровском говорится на официальной странице Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Мониторы отмечают, что дети в 35-градусную жару находились на улице без головных уборов. В помещениях и детских группах ощущается неприятный запах, персонал сохраняет грязную посуду в тумбочке. Одежда на детях не по сезону и не по размеру. На прогулку детей выводят по очереди только на большой балкон, который не оборудован навесами от солнца. Один ребенок в жару был одет в теплый свитер, поскольку с помощью длинных пришитых рукавов можно зафиксировать руки за спиной.

На территории и в общих помещениях жилого корпуса нет в доступном месте емкостей с питьевой водой.

«В учреждении продолжает сохраняться практика применения физического ограничения для детей от 6 до 18 лет, которая унижает их человеческое достоинство», — говорится в сообщении.

Проверяющие сообщили, что акт нарушений будет направлен в облгосадминистрацию и другим заинтересованным организациям.

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