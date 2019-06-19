Убийство Даши Лукьяненко: задержанный сознался в совершении преступления

Происшествия

На данный момент уже точно известно, что тело, найденное в выгребной яме одного из домов Ивановки, принадлежит пропавшей в поселке 13 июня 11-летней Даше Лукьяненко. Нашли несчастную в домохозяйстве, рядом с местом ее исчезновения почти неделю назад.

Как рассказали волонтеры организации «Лучшие люди Одессы», которые все эти дни круглосуточно активно занимались поиском девочки, этот дом обыскивали еще в первые дни поисковой операции, но… Тогда чего-то не доработали.

Как стало известно, этот дом находится именно в том месте, где слышали детский крик, и где оборвался след и прекратил функционировать мобильный телефон исчезнувшей Даши. В этом домохозяйстве проживают два брата, с которыми изначально беседовали и которых еще тогда заподозрили в неискренности, сокрытии истинных фактов.

«Однако только сегодня полиция решила проверить эту версию. Хотя еще тогда поисковые собаки привели именно к этой точке — соседнему двору. Поговорили с хозяйкой -женщиной. Она говорила, что крик не слышала, но слышали соседи. Указала на подозреваемого и его брата. Правда, сама также была не искренней…», — говорят волонтеры.

Только 19 июня, после того, как соседи указали, что Максим и раньше «засматривался на детей», дом обыскали в третий раз. Сначала у забора нашли принадлежавшие Дарье сандалии, а затем и тело девочки. Где находилась девочка во время двух предшествующих обысков, пока неясно. Убийца бросил тело ребенка в выгребную яму дворового туалета. Подозреваемый, 22-летний Максим задержан.

Как сообщил журналистам первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, задержанный подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко признался правоохранителям в совершении им страшного преступления.



По словам Аброськина, этот молодой человек нигде ре работает и не учиться. «Все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке».



Во время допроса задержанный признался правоохранителям, что он сначала душил Дашу в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. Впоследствии он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег. Действительно, тело девочки, изъятое из выгребной ямы, было полностью обнажено.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ходе поисков 11-летней Даши Лукьяненко полицейские 19 июня в Одесской области нашли тело девочки в выгребной яме.

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