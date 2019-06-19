Сдала соседка? Появились первые данные о подозреваемом в убийстве Даши Лукьяненко

Происшествия

В убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, тело которой нашли 19 июня после длительных поисков в селе Ивановка Одесской области, подозревается ее 25-летний сосед. Об этом сообщил волонтер Сергей Крайм.

По его словам, мужчину допрашивали два дня, но он не признавался в содеянном до тех пор, пока соответствующие показания не дала его соседка, сообщает OBOZREVATEL.

Труп ребенка был найден на территории того же домовладения поселка, где местные ранее слышали крики. Поисковая группа заходила в этот же двор в первый день поисков, но тогда не обнаружила там ребенка.

Сотрудник отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Дмитрий Ревун также рассказал, что Даша была приветливым и творческим ребенком, занималась танцами.

«И очевидно ее не стало из-за действий мерзкого, поганого и обиженного существа, которое не достойно называться человеком», — написал он.

Тем временем, первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин написал в Facebook, что подозреваемый в убийстве также возможно изнасиловал девочку перед смертью.

«Мы нашли тело Дарьи Лукьяненко. Есть лицо, подозреваемое в изнасиловании и убийстве», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее 19 июня Ивановский районный суд Одесской области избрал меру пресечения жителю Николаева Максиму Зарицкому, подозреваемому в вымогательстве денег у родителей девочки. Дарья Лукьяненко пропала в Ивановке 13 июня.

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