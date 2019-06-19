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Исчезновение 11-летней Даши Лукьяненко: под Одессой нашли тело девочки
В Одесской области полицейские нашли тело недавно пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
«Только что при отработке территории в селе Ивановке (Одесской области. — Авт.) полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результате обыска полицейские обнаружили вероятно тело пропавшей Дарьи Лукьяненко», — говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.
Сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка из выгребной ямы. После чего оно будет направлено на судмедэкспертизу, а также будет проведено опознание родственниками.
«Сейчас владельца дома как основного подозреваемого доставляют в отделение полиции для допроса», — сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
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