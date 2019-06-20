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В Украине эвакуируют три аэропорта и два железнодорожных вокзала, — Омелян
Неизвестные сообщили о «минировании» аэропортов в Киеве и Одессе, а также железнодорожных вокзалов в Киеве и Львове. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«В завершение чудесного вечера „прекрасного“ дня сообщения о „минировании“ аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова. Понимаем, что сообщение фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуацию людей», — написал министр.
При этом Омелян отметил, что в большинстве случаев выясняется, что звонки осуществляются с оккупированной территории.
Напомним, что за последние дни в Украине «заминировали» 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе и Геническе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 17 июня поступили сообщения о «минировании» посольства США, станции метро и ряда других объектов в центре Киева.
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