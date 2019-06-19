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Скандальному лоукостеру YanAir снова разрешили летать из Украины
После устранения критических замечаний комиссия Госавиаслужбы приняла решение восстановить сертификат авиакомпании Yanair. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Мининфраструктуры Владимир Омелян.
Также в Сети появилась копия Приказа ГАСУ, в котором указывается, что «на основании акта проверки устранения критичных и существенных недостатков» действие Сертификата эксплуатанта компании YanAir возобновляется с 15 часов UTC 18 июня.
Ранее сообщалось, что по результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании YanAir Госавиаслужба выявила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов. В связи с этим постоянно действующая комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании YANAIR с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 07.06.2019.
Похоже, что в YanAir «сделали соответствующие выводы», и уже в день возобновления лицензии снова задержали рейс «Киев-Батуми».
Вероятно, именно этот факт имеет в виду Омелян, выражая надежду, что «данная авиакомпания, как и другие, поняли — мы шутить и пренебрегать безопасностью пассажиров и регламентами не будем» и обращаясь к пассажирам с просьбой «при выборе своего авиаперевозчика учитывать рейтинги Министерства инфраструктуры», которые публикуются ежемесячно.
«Наивно жаловаться на расстройство желудка, если Вы покупаете шаурму у метро в жару. Это правило одинаково как в политике, так и на транспорте», — прозрачно намекает на возможное качество авиаперевозок министр.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Барышевский суд Киевской области приостановил действия лицензии еще одного лоукостера — авиакомпании SkyUp Airlines, чьи пассажиры в последнее время сталкивались с невозможностью вовремя вылететь из страны или же вернуться в Украину. В ответ в SkyUp заявили, что претензии может выдвигать компании ее клиент, а человек, подавший иск в суд, никогда не покупал билеты у авиаперевозчика. И пообещали обжаловать решение судьи в Апелляционном суде Киевской области.
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