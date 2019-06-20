В Сенате США заявили о готовности предоставить Украине дополнительное летальное вооружение

Мир

Соединенные Штаты могут предоставить Украине дополнительное летальное вооружение после того, как соответствующий законопроект поддержит Конгресс. Об этом на слушаниях в Сенате США сообщил сенатор республиканской партии США Роб Портман, передает «Голос Америки».

«Мне приятно видеть, что Украина получила летальное защитное оружие, которое мы оказали ей в 2017. И скоро она получит еще. Вы увидите это в законе, за который скоро проголосуем в Конгрессе, там будут дополнительные идеи. Я не буду уточнять, потому что мы над этим еще работаем. Но, надеюсь, скоро у нас будут хорошие новости», — отметил Портман.

Слушания по ситуации в Украине состоялись 18 июня. На них докладчики проинформировали сенаторов относительно проблем и вызовов, которые стоят перед Украиной. В тот же день Минобороны США объявило, что планирует выделить Украине 250 миллионов долларов для увеличения потенциала Вооруженных сил Украины.

Напомним, что спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Украина нуждается в усилении противовоздушной и береговой обороны.

«С точки зрения приоритетов, антиснайперские системы были очень важными, как и противотанковые ракеты „Джавелин“. Сейчас мы должны обратить внимание на противовоздушную оборону, береговую оборону, морские и прибрежные способности. Все это очень важно», — сказал Волкер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», временным поверенным в делах США в Украине стал Уильям Тейлор, ранее уже работавший в нашей стране и возглавлявший американскую дипмиссию в Киеве с 2006 по 2009 год.

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