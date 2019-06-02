США ужесточили правила выдачи американских виз

Мир

С 31 мая Государственный департамент США ввел новые правила подачи заявок на получение американских виз. Как сообщает The Hill, изменены бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы. Большинству подающих заявку придется теперь показать визовым офицерам свои социальные сети. Госдепартамент будет изучать информацию об аккаунтах соискателя в соцсетях.

«Сбор дополнительной информации от заявителей усовершенствует процесс их проверки и подтверждения их личности. Мы постоянно работаем над механизмами улучшения наших процедур проверки, чтобы защитить граждан США. Одновременно мы поддерживаем законные поездки в Соединенные Штаты», — говорится в официальном заявлении госдепартамента.

Исключение сделано толькодля дипломатических виз и официальных делегаций. Соискатели всех остальных категорий виз — туристических, студенческих, рабочих — обязаны отныне указывать данные о своих социальных сетях, адреса электронной почты, а также номера телефонов за последние пять лет. До сих пор нужно было предоставлять только адрес своей электронной почты и номер телефона.

The Hill указывает, что изменение бланков заявлений вызвано тем, что большинство социальный сетей, включая Facebook, внесли существенные коррективы в настройки приватных данных своих пользователей. Раньше можно было вбить в поисковую строку номер телефона или email, и вы получали связанные с ними аккаунты в соцсетях. Теперь такую информацию получить уже нельзя. И американские власти приняли решение запрашивать ее официально в обязательном порядке. Новые правила затронут примерно 14,7 миллиона человек в год.

Соискатель визы может указать в бланке, что у него нет аккаунтов в соцсетях. Если это окажется ложью, ему грозят «серьезные неприятности». О визе можно будет забыть надолго.

В Вашингтоне объясняют ужесточение правил необходимостью выявлять террористов и сочувствующих им с тем, чтобы препятствовать их въезду на территорию США. Так, в 2015 году уроженка Пакистана Ташфин Малик стала соучастницей теракта в Сан-Бернардино, штат Калифорния. Тогда были убиты 14 человек. В ходе расследования было установлено, что Малик регулярно размещала на своих страничках в соцсетях посты в поддержку террористов. Во время проверки ее заявления на получение визы представители госдепартамента на это не обратили внимания. Это вызвало резкую критику в адрес администрации Барака Обамы, который тогда занимал пост президента США.

Правозащитники считают, что ужесточение правил получения виз является частью миграционной политики 45-го президента США Дональда Трампа. Борьбу с нелегальными мигрантами он объявил одной из главных своих задач. Однако нет никаких доказательств того, что изучение аккаунтов в социальных сетях дает эффективный результат. Правозащитники считают, что люди, желающие попасть в США, просто будут более осторожны. Они станут подвергать себя самоцензуре. И эта спорная мера ничего не даст в итоге.

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