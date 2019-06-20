Украина

У Онуфрия намерены через суд отменить регистрацию ПЦУ: что об этом известно

Окружной административный суд Киева открыл производство о незаконности регистрации ПЦУ по иску бывшей УПЦ МП. Об этом сообщается на сайте синодального юридического отдела бывшей УПЦ МП. В российской церкви в Украине считают, что при регистрации ПЦУ было существенно нарушено законодательство, а ответчики совершали противоправные действия.

«Исковое заявление мотивировано допущением существенных нарушений действующего на момент проведения государственной регистрации создания юридического лица законодательства Украины, а также совершением ответчиками по административному делу противоправных действий, в связи с чем, по мнению Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (МП), решение государственного регистратора о проведении государственной регистрации создания юридического лица с наименованием „Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви)“ и соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований должны быть отменены судом», — сказано в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время Киевская митрополия УПЦ (МП) готовится к участию в рассмотрении административного дела.

Как известно, Госрегистратор КП «Центр правовой помощи и регистрации» 30 января 2019 года провел государственную регистрацию создания Религиозного центра Православной Церкви Украины (ПЦУ) как юридического лица с таким наименованием: «Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви)».

В связи с этим 30 мая предстоятель Православной церкви Украины Епифаний подписал указ, которым признаются недействительными документы и распоряжения Украинской православной церкви Киевского патриархата, выданные после 30 января 2019 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что так называемый «собор», на который почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассылает приглашения, не может быть Поместным Собором Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

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