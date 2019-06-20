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«Хлебного перемирия» не будет: названа причина
В среду, 19 июня, в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны не смогли договорится о начале «хлебного перемирия». Об этом по итогам заседания сообщил спецпредставитель ОБСЕ по ТКГ Мартин Сайдик, сообщает DW.
«По вопросу перемирия. Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом „хлебном перемирии“, они, к сожалению, сегодня не смогли прийти к общему мнению относительно текста совместного заявления», — сказал Сайдик.
Он выразил надежду, что сторонам удастся договориться о перемирии до или во время следующего заседания ТКГ, которое запланировано на начало июля.
Сайдик подчеркнул, что это перемирие, а также противоминная деятельность, очень важны для мирного населения.
Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ сообщил, что сторонам пока не удалось начать разведение сил у Станицы Луганской, о чем шла речь на встрече ТКГ две недели назад. По словам Сайдика, это произошло из-за нарушения режима прекращения огня. Он отметил, что нарушения режима прекращения огня возникли после того, как стороны выразили свое намерение о разведении сил.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пресс-секретарь экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что в ходе работы Трехсторонней контактной группы 19 июня стороны договорились поручить группе безопасности проработать подготовку к так называемому «Хлебному перемирию». «В этих условиях СММ ОБСЕ должна получить надежный и безопасный доступ по всей территории Украины согласно ее мандату», — написала она. Кроме того, в рамках заседания ТКГ украинская сторона проинформировала участников встречи о своих дальнейших шагах по противоминной деятельности. Также гуманитарная подгруппа продолжает работу по освобождению удерживаемых лиц. Стороны обсудили участие Международного Комитета Красного Креста в поиске пропавших без вести.
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