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Происшествия

Не вызывал подозрений: в сети показали фото подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко

8:33 20 июня 2019 1465
Даша Лукьяненко
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Фото молодого мужчины, который подозревается в циничном, жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, появилось в сети. Его опубликовали активисты поисковой сети Маяк на своей странице в Facebook.

Обстановка в поселке Ивановка Одесской области, где разыгралась трагедия, остается очень напряженной. Многие местные жители возмущены, они не доверяют правоохранителям, не верят в проведение честного расследования и даже призывают совершить самосуд над убийцей.

В настоящее время отделение полиции, где находится подозреваемый, задержанный, в соответствии со ст. 208 УАК Украины, тщательно охраняется правоохранителями. Численность последних доходит до 80 человек.

По словам других аборигенов, задержанный Николай Т. до самого последнего дня не вызывал особых подозрений, вел затворнический образ жизни. Приводят слова матери подозреваемого о том, что в день убийства он якобы сходил в душ, играл в компьютерные игры и смотрел фильм в наушниках.

Характерно, что, по предварительным данным правоохранителей, родители задержанного были не в курсе происходившего и кровавого преступления совершенного их сыном. Они заявили, что не желают нанимать адвоката для его защиты.

Напомним, 11-летняя Даша Лукьяненко пропала 13 июня. Тело девочки было найдено 19 июня в выгребной яме на территории одного из домовладений в Ивановке.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в полиции показали фото и видео с места убийства Даши Лукьяненко.

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