Суд обязал мужа выплатить бывшей жене 173 тысячи долларов компенсации за 27 лет домашней работы

Мир

В Аргентине суд обязал 70-летнего мужчину выплатить бывшей жене компенсацию в размере 173 тысяч долларов — за домашнюю работу, которую она выполняла в течение 27 лет из брака.

Судья Виктория Фама посчитала это беспрецедентное решение справедливым, так как женщина, чье имя не разглашается, пожертвовала карьерой ради семьи. Получив высшее экономическое образование, она воспитывала детей и заботилась о доме, в то время, как супруг ходил на работу и получал зарплату. Когда муж бросил ее, женщине было уже 60 лет, и найти работу в таком возрасте было невозможно.

Супруги расстались в 2009 году и официально оформили развод два года спустя. Все это время бывшая жена испытывала серьезные финансовые трудности, поскольку пенсия домохозяйке полагалась минимальная, а трудоустроиться она не могла. При этом ее экс-муж вел привольную и комфортную жизнь.

«Экономическая зависимость жен от мужей — один из основных механизмов подчинения женщины в обществе», — заявила судья.

«Вердикт является новаторским. Он признает, что домашняя работа — это настоящая работа, которая требует времени, усилия и навыков. Но это остается незамеченным и женщины не получают заработной платы за свой труд», — заявила изданию Clarin Лусия Мартелотте, заместитель исполнительного директора организации Latin American Justice and Gender Team, которая борется за права женщин.

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