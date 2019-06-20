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Превращается в свалку: появились печальные фото пляжа на украинском курорте
В сеть попали фото курортной Кирилловки, снятые после праздничных дней. Их опубликовал в Facebook директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик.
«К сожалению, жизнь показывает, что свиные инстинкты отдыхающих сводят на нет все стремления неравнодушных людей. На фото результат отдыха после праздников», — написал он.
По словам Воловика, из территории ланшафтного заказника Федотова коса, где проводился фестиваль, было вывезено около 10 тонн мусора.
«Руководствуясь нормами действующего законодательства и здравого смысла, мной принято решение о закрытии ланшафтного заказника Федотова коса для посещения автотранспортом. Попробуем воспитывать уважение к окружающей среде через суровые административные штрафы», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в сеть попали фото заброшенного аэродрома в Волчанске Харьковской области. База ранее принадлежала училищу ДОСААФ.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».