Общество

Превращается в свалку: появились печальные фото пляжа на украинском курорте

В сеть попали фото курортной Кирилловки, снятые после праздничных дней. Их опубликовал в Facebook директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик.

«К сожалению, жизнь показывает, что свиные инстинкты отдыхающих сводят на нет все стремления неравнодушных людей. На фото результат отдыха после праздников», — написал он.

По словам Воловика, из территории ланшафтного заказника Федотова коса, где проводился фестиваль, было вывезено около 10 тонн мусора.

«Руководствуясь нормами действующего законодательства и здравого смысла, мной принято решение о закрытии ланшафтного заказника Федотова коса для посещения автотранспортом. Попробуем воспитывать уважение к окружающей среде через суровые административные штрафы», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в сеть попали фото заброшенного аэродрома в Волчанске Харьковской области. База ранее принадлежала училищу ДОСААФ.

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