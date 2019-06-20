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Происшествия

Массовое отравление в ресторане не Львовщине: число пострадавших значительно увеличилось

9:38 20 июня 2019
Отравление
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львовской области в Каменка-Бугской районной больницы с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция остаются госпитализированными 28 человек, из которых 8 детей. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

14 июня эти люди питались в ресторане «Озон» в пгт. Каменка-Бугская. Там проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Тем временем, в Луганской области в Рубежской городской больнице с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит остаются госпитализированными 27 человек, из которых 22 ребенка.

15−17 июня эти люди отдыхали на пляже «Малибу» и купались в озере Песочное в г. Рубежное.

Как писали «ФАКТЫ», вначале в Камянке-Бугской за медицинской помощью обратились 14 посетителей ресторана «Озон». Таким образом, число пострадавших увеличилось вдвое.

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