На Львовщине — новое массовое отравление в ресторане: детали ЧП

Происшествия

В Камянко-Бугскую центральную районную больницу (Львовская область) были госпитализированы жители райцентра, которые накануне посещали местный ресторан «Озон». Ранее пациентами Львовской областной инфекционной клинической больницы стали 18 человек, которые накануне были гостями на свадьбе.

Как сообщает Департамент гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, с признаками пищевого отравления за медицинской помощьюв Камянко-Бугскую больницу обратилось пять человек, среди которых один ребенок.

«По состоянию на утро понедельника, 17 июня, в стационары медицинских учреждений Львовщины обратилось еще девять человек и количество госпитализированных достигло четырнадцати. Состояние пострадавших — средней тяжести», — уточнили в Департаменте Львовского ОГА.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на утро 12 июня в больницы Львовщины за медицинской помощью обратилось 55 человек, 47 из которых, включая пятерых детей, были госпитализированы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция. До этого они гуляли на свадьбе во львовским ресторане «Червона рута».

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