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Массовое отравление детей в Луганской области: пострадали 15 человек
В Луганской области полиция выясняет обстоятельства и причины попадания в инфекционное отделение 18 человек, из которых 15 — дети. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции области Татьяны Погукай на своей странице в Facebook.
«18 июня в 21.56 в дежурную часть Рубежанского отдела полиции с государственного учреждения Рубежанского межрайонной филиала „Луганский областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины“ поступила информация о том, что в инфекционное отделение госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей», — пишет офицер полиции.
По предварительной информации все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное.
Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства и причины заболевания.
Отмечается, что в настоящее время все больные находятся в удовлетворительном состоянии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львовскую областную инфекционную больницу 11 июня были госпитализированы с симптомами пищевого отравления пять человек, которые накануне пообедали во львовском ресторане «Червона рута». Причем 8 июня в том же ресторане на свадьбе массово отравились гости. Новые пострадавшие не имели отношения к свадьбе, они просто зашли поесть.
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