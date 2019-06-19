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Происшествия

Массовое отравление детей в Луганской области: пострадали 15 человек

1:27 19 июня 2019 27
Ребенок в больнице
Инф. «ФАКТОВ»

В Луганской области полиция выясняет обстоятельства и причины попадания в инфекционное отделение 18 человек, из которых 15 — дети. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции области Татьяны Погукай на своей странице в Facebook.

«18 июня в 21.56 в дежурную часть Рубежанского отдела полиции с государственного учреждения Рубежанского межрайонной филиала „Луганский областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины“ поступила информация о том, что в инфекционное отделение госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей», — пишет офицер полиции.

По предварительной информации все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное.

Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства и причины заболевания.

Отмечается, что в настоящее время все больные находятся в удовлетворительном состоянии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львовскую областную инфекционную больницу 11 июня были госпитализированы с симптомами пищевого отравления пять человек, которые накануне пообедали во львовском ресторане «Червона рута». Причем 8 июня в том же ресторане на свадьбе массово отравились гости. Новые пострадавшие не имели отношения к свадьбе, они просто зашли поесть.

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