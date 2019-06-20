Украина

«Процветание» налицо: во что превратилась Донецкая железная дорога (фото)

В сеть выложили фото с оккупированных территорий Донбасса, на которых показано запустение, царящее на Донецкой железной дороге. Ранее были показаны фотографии, сделанные на железнодорожной станции в оккупированном Иловайске (Донецкая область).

«Хроника развития и процветания. Донецкая железная дорога», — говорится в комментарии к фоторепортажу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили свежие фото пустынных улиц оккупированного Луганска, которые до российской агрессии были людными в любое время суток.

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