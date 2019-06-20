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«Процветание» налицо: во что превратилась Донецкая железная дорога (фото)
В сеть выложили фото с оккупированных территорий Донбасса, на которых показано запустение, царящее на Донецкой железной дороге. Ранее были показаны фотографии, сделанные на железнодорожной станции в оккупированном Иловайске (Донецкая область).
«Хроника развития и процветания. Донецкая железная дорога», — говорится в комментарии к фоторепортажу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили свежие фото пустынных улиц оккупированного Луганска, которые до российской агрессии были людными в любое время суток.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!