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В Киеве перекроют проспект Победы в районе Шулявского моста: что нужно знать
В Киеве, в ночь на воскресенье, 23 июня, с 01:00 будет полностью перекрыто сквозное движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского моста.
Как сообщают в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений столицы, движение будет перекрыто до 12:00 в связи с началом монтажа металлоконструкций нового путепровода.
«Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге», — предупреждают в Дирекции.
Тем временем в Киевавтодоре предупредили о частичном ограничении движения по улице Николая Гринченко, где ремонтируют дорожное покрытие. Работы продолжатся до понедельника, 24 июня.
Также ограничено движение на улице Драйзера: дорожные службы работают на участке от ул. Лаврухина до ул. Оноре де Бальзака. На указанном участке ограничено движение транспорта до 20:00 20 июня.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с места реконструкции Шулявского путепровода, снятое с дронов.
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