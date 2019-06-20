Общество

В Киеве перекроют проспект Победы в районе Шулявского моста: что нужно знать

В Киеве, в ночь на воскресенье, 23 июня, с 01:00 будет полностью перекрыто сквозное движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского моста.

Как сообщают в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений столицы, движение будет перекрыто до 12:00 в связи с началом монтажа металлоконструкций нового путепровода.

«Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге», — предупреждают в Дирекции.

Тем временем в Киевавтодоре предупредили о частичном ограничении движения по улице Николая Гринченко, где ремонтируют дорожное покрытие. Работы продолжатся до понедельника, 24 июня.

Также ограничено движение на улице Драйзера: дорожные службы работают на участке от ул. Лаврухина до ул. Оноре де Бальзака. На указанном участке ограничено движение транспорта до 20:00 20 июня.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с места реконструкции Шулявского путепровода, снятое с дронов.

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