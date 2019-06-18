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Рейтинг Путина продолжил падение – уловки социологов не помогают
Рейтинг президента России Владимира Путина снизился, несмотря на новую методику проведения опроса, который проводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Так, согласно результатам исследования ВЦИОМ, проведенного с 3 по 9 июня, о доверии Путину заявили 71,7% респондентов, в то время как неделей ранее президенту РФ доверяли 72,4% опрошенных.
О недоверии Путину заявил каждый четвертый участник опроса — по сравнению с предыдущей неделей этот показатель незначительно, но вырос.
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 31,1%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 3 по 9 июня, занимают Сергей Шойгу (13,2%) и Сергей Лавров (11,4%).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 33,7%, КПРФ — 15,8%, ЛДПР — 12%, «Справедливой России» — 5,8%.
Напомним, что марте 2019 года социологи сообщали, что уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину снизился до 32%. Также фиксировалось падение рейтинга Путин до самого низкого показателя за 15 лет его президентства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае российские социологи решили вопрос с рухнувшим рейтингом президента РФ Владимира Путина, изменив методологию опросов респондентов. Так, если ранее россиянам задавался открытый вопрос «Кому из политиков вы доверяете?», то теперь к нему добавили закрытый вопрос «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?» В результате такого изменения методологии рейтинг Путина вырос в два раза — с 30,5% до 72,3%.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..