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Мир

Рейтинг Путина продолжил падение – уловки социологов не помогают

5:25 18 июня 2019 64
Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Рейтинг президента России Владимира Путина снизился, несмотря на новую методику проведения опроса, который проводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, согласно результатам исследования ВЦИОМ, проведенного с 3 по 9 июня, о доверии Путину заявили 71,7% респондентов, в то время как неделей ранее президенту РФ доверяли 72,4% опрошенных.

О недоверии Путину заявил каждый четвертый участник опроса — по сравнению с предыдущей неделей этот показатель незначительно, но вырос.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 31,1%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 3 по 9 июня, занимают Сергей Шойгу (13,2%) и Сергей Лавров (11,4%).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 33,7%, КПРФ — 15,8%, ЛДПР — 12%, «Справедливой России» — 5,8%.

Напомним, что марте 2019 года социологи сообщали, что уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину снизился до 32%. Также фиксировалось падение рейтинга Путин до самого низкого показателя за 15 лет его президентства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае российские социологи решили вопрос с рухнувшим рейтингом президента РФ Владимира Путина, изменив методологию опросов респондентов. Так, если ранее россиянам задавался открытый вопрос «Кому из политиков вы доверяете?», то теперь к нему добавили закрытый вопрос «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?» В результате такого изменения методологии рейтинг Путина вырос в два раза — с 30,5% до 72,3%.

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