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В России толпа подростков зверски избила сверстника с ДЦП (видео)
В России толпа подростков жестоко избила сверстника-инвалида. Процесс истязания записали на видео и опубликовали в сети. Инцидент произошел в Челябинске. Как следует из видео, полуголый подросток валит на землю другого мальчика, а затем избивает его руками и ногами. Потом он «уступает место» своему товарищу, который продолжает истязать лежащего с еще большей жестокостью, нанося сильнейшие удары по самым уязвимым местам.
Если вы вдруг никогда не видели, как толпа остолопов избивает подростка с ДЦП, то можете посмотреть. Челябинск. Наши дни. Ещё возлагаете надежды на молодежь? pic.twitter.com/BuVFrspvJG— Павел Эскобаров (@soskoter) June 19, 2019
Как сообщают российские СМИ, в полицию уже поступило заявление пострадавшей стороны. Потерпевший страдает ДЦП.
«Двое самых активных участников конфликта, которые непосредственно избивали пострадавшего, уже установлены. С ними проводится соответствующая работа. Сейчас ищут остальных участников инцидента. По итогам будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Подмосковье пьяные жители за замечание жестоко избили ногами и столкнули с лестницы беременную соседку.
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