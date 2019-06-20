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Мир

В России толпа подростков зверски избила сверстника с ДЦП (видео)

11:21 20 июня 2019 17
Избиение
Инф. «ФАКТОВ»

В России толпа подростков жестоко избила сверстника-инвалида. Процесс истязания записали на видео и опубликовали в сети. Инцидент произошел в Челябинске. Как следует из видео, полуголый подросток валит на землю другого мальчика, а затем избивает его руками и ногами. Потом он «уступает место» своему товарищу, который продолжает истязать лежащего с еще большей жестокостью, нанося сильнейшие удары по самым уязвимым местам.

Как сообщают российские СМИ, в полицию уже поступило заявление пострадавшей стороны. Потерпевший страдает ДЦП.

«Двое самых активных участников конфликта, которые непосредственно избивали пострадавшего, уже установлены. С ними проводится соответствующая работа. Сейчас ищут остальных участников инцидента. По итогам будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Подмосковье пьяные жители за замечание жестоко избили ногами и столкнули с лестницы беременную соседку.

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