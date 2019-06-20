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Украину накроют грозы и шквалы: в каких областях будет бушевать непогода
В Украину 20 июня придут грозы, град и шквалы. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«20 июня днем в западных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с», — говорится в сообщении. Как сообщили в ведомстве, в районах значительного выпадения осадков возможны повышения уровня воды в реках.
«В местах выпадения значительных дождей и сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области ожидаются быстротечные повышения уровней воды на 0,5−1,2 м. При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков», — сообщили в ГСЧС.
В Укргидрометцентре определили первый уровень опасности (желтый) в западных областях. Там также отметили, что 20−23 июня в Украине, кроме западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как писали «ФАКТЫ», на остальной части Украины, где не ожидаются дожди, синоптики прогнозируют увеличение температуры до 37 градусов. Лишь на следующей неделе ветер с севера принесет прохладу.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.