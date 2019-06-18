Светлана Лобода сверкнула пышной грудью на отдыхе (фото)

Шоу-бизнес

Выступающая в Росси певица Светлана Лобода после скандала на премии МУЗ-ТВ с Сергеем Лазаревым решила устроить себе маленький отпуск. Звезда отправилась отдыхать на один из турецких курортов в Анталию. Об этом она рассказала в Instagram и показала несколько горячих фото.

На одном из них Светлана впечатлила пышной грудью. На снимке Лобода в бирюзовом купальнике, подчеркивающем ее выдающиеся формы, лежит на шезлонге, в кепке и в очках.

«Маленький отпуск начался уже сегодня», — коротко написала Лобода под фото.

Также она показала несколько соблазнительных кадров в спортивном купальнике, продемонстрировав свои стройные ноги.

Напомним, за кулисами музыкальной премии МУЗ-ТВ Сергей Лазарев обрушился на Лободу с матами. Певца возмутило то, что ему не дели показать его номер со сложными декорациями, в то время как Светлана представила на сцене шесть песен.

В сети появилось видео, как на репетиции Лазарев эмоционально обсуждает свой номер с директором музыкальной премии. Со стороны слышно голос Лободы. «Можно я уже буду репетировать?», — говорит она. После чего Лазарев взрывается.

Сам певец назвал скандал слухами, а Лобода назвала поведение коллеги странным.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что сексуальная Леся Никитюк показала упругую попу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter