Общество

В сети сравнили фото Объединительного собора и собрания у Филарета

В сеть выложили фото, сделанное во Владимирском соборе, где почетный патриарх Филарет проводит поместный православный собор за воссоздание Киевского патриархата.

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, который также является заместителем председателя Управление внешних церковных связей Православной церкви Украины, опубликовал на своей страничке в Facebook две фотографии: из Собора в Святой Софии, где в декабре 2018 года создали ПЦУ, и из Владимирского собора, где собрал сторонников почетный патриарх Филарет.

«Объединительный Собор в Святой Софии 15.12.18 (первое фото) — и „разъединительное собрание“ во Владимирском 20.06.19 (второе фото). Обидно смотреть на унижение исторического имени Киевского Патриархата. Но Бог и это может, хотя пока не понимаю как, обратить к благу», — пишет Евстратий Зоря.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», митрополит Киевский Епифаний считает, что почетный патриарх Филарет хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины (ПЦУ). Он заявил, что после получения Томоса у него с Филаретом начались разногласия по поводу будущего развития единой поместной православной церкви.

Эксклюзивный материал о том, что сейчас происходит между Епифанием и Филаретом, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Александр Саган: «Для мирового православия Филарет является фигурой токсичной».

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