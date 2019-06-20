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В сети сравнили фото Объединительного собора и собрания у Филарета
В сеть выложили фото, сделанное во Владимирском соборе, где почетный патриарх Филарет проводит поместный православный собор за воссоздание Киевского патриархата.
Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, который также является заместителем председателя Управление внешних церковных связей Православной церкви Украины, опубликовал на своей страничке в Facebook две фотографии: из Собора в Святой Софии, где в декабре 2018 года создали ПЦУ, и из Владимирского собора, где собрал сторонников почетный патриарх Филарет.
«Объединительный Собор в Святой Софии
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», митрополит Киевский Епифаний считает, что почетный патриарх Филарет хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины (ПЦУ). Он заявил, что после получения Томоса у него с Филаретом начались разногласия по поводу будущего развития единой поместной православной церкви.
Эксклюзивный материал о том, что сейчас происходит между Епифанием и Филаретом, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Александр Саган: «Для мирового православия Филарет является фигурой токсичной».
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