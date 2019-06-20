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Жара усилится: синоптик дала прогноз погоды на 21 июня
В ближайшие дни дневная температура в Украине будет оставаться по-прежнему высокой, а местами «подскочит» до +36 градусов.
«Температура воздуха днем будет достигать + 30 + 36 градусов. На западе с субботы, 22 июня, будет немного свежее — до + 24 + 29 градусов. Поэтому планируйте выходные безопасно и согласно прогнозу погоды», — советует синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, в пятницу, 21 июня, в западных областях пройдут дожди, местами переходящие в ливни, со шквалом или градом. Локальные дожди могут распространиться на Житомирскую и Винницкую области, а вечером — и Одесскую область. На остальной территории Украины — сухая воздушная масса и высокая пожарная опасность.
В Киеве пятница будет жаркой — до + 31 + 33 градусов днем. Ближайший дождь в столице ожидается в понедельник, 24 июня, а ослабление жары, по предварительным прогнозам, приходится на среду, 26 июня. Синоптик прогнозирует, что температура воздуха снизится до + 25 + 28 градусов.
Эксклюзивный материал с прогнозами читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Жара под 40 и грозы: прогноз погоды на ближайшие дни (карта)».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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