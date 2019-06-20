В Полтаве массово тонут люди, среди утопленников — студент из Йемена

Украина

Чрезвычайно тревожная ситуация сложилась в этом году на водоемах Полтавщины, где в последнее время буквально каждый день кто-нибудь тонет. По последней информации управления по вопросам гражданской защиты населения Полтавской областной госадминистрации, в среду, 19 июня, из речки Артополот, притока Сулы, водолазы извлекли тело 52-летнего жителя села Токари Лохвицкого района. Днем ранее в Орчике утонул 42-летний житель райцентра Карловка. В тот же день едва не лишился жизни 51-летний мужчина из села Панивановка Семеновского района. Из воды его успели вытащить отдыхающие. Мужчину доставили в районную больницу в глубокой коме и с отеком легким, что является следствием утопления. Его состояние остается тяжелым.

А «рекордными» в плане несоблюдения правил поведения на воде стали выходные 15−17 июня. За эти три дня в Полтавской области утонули семь человек, из них один ребенок. Больше всего утопленников было в Зеленое воскресенье: трое в Кременчугском районе и один в Полтаве. В тот день на городском пляже областного центра около 7 часов вечера отдыхавшие у Ворсклы люди вытащили молодого парня, захлебнувшегося и потерявшего сознание в воде. Он был еще жив, однако предпринятые меры реанимации не принесли ожидаемого результата. К сожалению, в это время, рассказывали свидетели, на берегу не было водных спасателей, а бригада медиков приехала слишком поздно. До приезда врачей бойцы 3-й Государственной пожарно-спастельной части делали потерпевшему искусственное дыхание, однако безуспешно. Погибшим оказался студент из Йемена.

Всего с начала года вода на Полтавщине забрала 26 человек, двое из которых — дети.

Спасатели призывают людей быть крайне осторожными во время отдыха на водоемах и не оставлять без присмотра детей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Житомире подросток спас двух маленьких детей, которые упали в реку Каменку и начали тонуть.

А в Броварах под Киевом недавно утонул в озере девятиклассник, отправившийся «на природу» отмечать окончание учебы в школе.

«ФАКТЫ» также писали о том, что в Киеве из Днепра под Южным мостом вытащили труп мужчины. Рыбак, сидевший на берегу со спиннингом, заметил в воде неизвестный предмет. Потянув зацепившуюся леску, он увидел, что это тело человека.

Фото ГСЧС в Полтавской области

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