Рейс задержали на 17 часов: стало известно о новом ЧП с украинскими туристами(фото)

Происшествия

Украинская авиакомпания SkyUp попала в очередной скандал. 19 июня около 180 пассажиров не смогли вылететь домой из аэропорта Барселоны (Испания) в Харьков.

Как сообщает «ГородХ», туристы должны были прилететь в Харьков еще 20 июня в 01:25 ночи, но рейс задержали более чем на 17 часов.

В аэропорту багаж отправили в самолет, но сами туристы в него не попали. При этом никакой информации о том, когда же будет объявлена посадка, долгое время не было. Затем с электронного табло исчез рейс.

Позже выяснилось, что самолет поломался. Представитель авиакомпании SkyUp к путешественникам так и не вышел. Все попытки дозвониться до него оказались безуспешными.

В аэропорту Барселоны украинцам заявили, что пока их специалисты не осмотрят самолет и не убедятся, что на нем лететь безопасно, рейс не выпустят. Ремонтную бригаду вызвали из Мадрида.

Среди пассажиров были маленькие дети. Кому-то из них понадобились лекарства, а они были в багаже. Купить их нельзя нигде было, так как ночь на дворе. Кроме того, пассажиры хотели есть, пить и спать.

Отметим, пассажиры авиакомпании SkyUp постоянно сталкиваются с проблемами при перелетах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Барышевский суд Киевской области приостановил действия лицензии авиакомпании SkyUp Airlines, чьи пассажиры в последнее время сталкивались с невозможностью вовремя вылететь из страны или же вернуться в Украину. В ответ в SkyUp заявили, что претензии может выдвигать компании ее клиент, а человек, подавший иск в суд, никогда не покупал билеты у авиаперевозчика. И пообещали обжаловать решение судьи в Апелляционном суде Киевской области.

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