- 09:59 У лоукостера SkyUp возникли проблемы с лицензией: в компании отреагировали на скандал
- 09:55 Глупости и сказки: Климкин не верит в членство Украины в ЕС до 2025 года
- 09:54 Старейшая «живая кукла Барби» перенесла 105-ю пластическую операцию, желая установить мировой рекорд
- 09:53 Грозит ли Украине дефолт?
- 09:31 В Сибири нашли голову гигантского волка, пролежавшую в вечной мерзлоте 40 тысяч лет
- 09:29 Украина может потерять западные области: названа страна-угроза
- 09:14 В Украину пришла аномальная жара: прогноз погоды на 12 июня
- 09:02 Стало известно о новой жертве пожара в одесской психбольнице
- 09:00 Педофил похитил свою 11-летнюю падчерицу, которая за двадцать лет родила от него восьмерых детей
- 08:54 В страшном ДТП с лесовозом погибло пять человек: фото с места аварии
- 08:53 Раку повезет в делах, а Близнецы осуществят заветную мечту: гороскоп на неделю
- 08:26 Украина в меньшинстве обыграла Италию и вышла в финал чемпионата мира в Польше: видеообзор матча
У лоукостера SkyUp возникли проблемы с лицензией: в компании отреагировали на скандал
Юридической профанацией назвали в авиакомпании SkyUp Airlines решение Барышевского суда Киевской области о приостановке действия лицензии лоукоста, чьи пассажиры в последнее время сталкивались с невозможностью вовремя вылететь из страны или же вернуться в Украину.
Как сообщает avianews, в SkyUp заявили, что претензии может выдвигать компании ее клиент, а человек, подавший иск в суд, никогда не покупал билеты у авиаперевозчика. И пообещали обнародовать данные истца. «В Шарм-эль-Шейх авиакомпания SkyUp Airline совершает только чартерные рейсы, и только по заказу туроператоров. Соответственно, истец не могла купить билет на рейс Киев- Шарм-эль-Шейх, который указывается в исковом заявлении, поскольку подобных билетов физически не существует», — добавляют в компании и отмечают, что, по их данным, такого клиента не было и у туроператоров.
Также в SkyUp Airlines, обжаловав решение судьи в Апелляционном суде Киевской области, заявляют, что Барышевский суд «взял на себя полномочия Министерства инфраструктуры и Госавиаслужбы».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», постоянно действующая комиссия Государственной авиационной службы приостановила сертификат эксплуатанта бюджетной авиакомпании YANAIR с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 7 июня 2019 года. Поводом стали результаты комплексной инспекционной проверки авиакомпании, во время которой перевозчику сделали несколько замечаний, и часть из них оказалась критическими.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...