Украина

У лоукостера SkyUp возникли проблемы с лицензией: в компании отреагировали на скандал

Юридической профанацией назвали в авиакомпании SkyUp Airlines решение Барышевского суда Киевской области о приостановке действия лицензии лоукоста, чьи пассажиры в последнее время сталкивались с невозможностью вовремя вылететь из страны или же вернуться в Украину.

Как сообщает avianews, в SkyUp заявили, что претензии может выдвигать компании ее клиент, а человек, подавший иск в суд, никогда не покупал билеты у авиаперевозчика. И пообещали обнародовать данные истца. «В Шарм-эль-Шейх авиакомпания SkyUp Airline совершает только чартерные рейсы, и только по заказу туроператоров. Соответственно, истец не могла купить билет на рейс Киев- Шарм-эль-Шейх, который указывается в исковом заявлении, поскольку подобных билетов физически не существует», — добавляют в компании и отмечают, что, по их данным, такого клиента не было и у туроператоров.

Также в SkyUp Airlines, обжаловав решение судьи в Апелляционном суде Киевской области, заявляют, что Барышевский суд «взял на себя полномочия Министерства инфраструктуры и Госавиаслужбы».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», постоянно действующая комиссия Государственной авиационной службы приостановила сертификат эксплуатанта бюджетной авиакомпании YANAIR с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 7 июня 2019 года. Поводом стали результаты комплексной инспекционной проверки авиакомпании, во время которой перевозчику сделали несколько замечаний, и часть из них оказалась критическими.

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