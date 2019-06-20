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Происшествия

Подрыв авто инкассаторов на Донбассе: появились новые детали и фото с места ЧП

15:14 20 июня 2019 183
машины
Инф. «ФАКТОВ»

В Попаснянском районе Луганской области 19 июня подорвали инкассаторский автомобиль «ПриватБанка».

Как установили следователи местной прокуратуры, около 9 часов утра на автодороге поселок Врубовка — село Николаевка Попаснянского района перед инкассаторским автомобилем «ПриватБанка» произошел взрыв. В это время машина направлялась из Северодонецка в Попасную.

В ней находились трое работников инкассации, никто из них не пострадал. В результате взрыва был поврежден автомобиль. Деньги остались в безопасном месте.

На месте происшествия была обнаружена воронка глубиной около 30 см и два обломка от детонатора.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Разбой».

Полиция изучает все обстоятельства разбойного нападения.

Напомним, аналогичное нападение на автомобиль банка произошел в ноябре 2018 года в Ирпене под Киевом. А в апреле в Харьковской области обезвредили целую банду, промышлявшую нападениями на инкассаторов.

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