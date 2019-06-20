Кернес не голосовал: вскрылась любопытная деталь о скандальном переименовании проспекта в Харькове

Украина

Во время принятия городским советом Харькова решения о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Геогрия Жукова за это не голосовал мэр города Геннадий Кернес, который ранее призывал харьковчан поддержать соответствующую петицию.

О том, что Геннадий Кернес не голосовал, хоть и находился в это время в зале заседаний, сообщил советник главы Харьковской облгосадминистрации Павел Федосенко, опубликовавший результаты голосования на своей страничке в социальных сетях.

«Полиция открыла уголовное производство по факту переименования проспекта Петра Григоренко. Это приятно, но не смешно. А вот сейчас будет реально смешно. Как оказалось, сам Геннадий Кернес за переименование не голосовал. Да-да, был в зале — но как-то не срослось. Это подтверждают данные поименного голосования на сайте мэрии. Потому что дураков нет», — пишет Павел Федосенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что если решение о переименовании проспекта будет подписано мэром Харькова Геннадием Кернесом, то наступит время для его персональной ответственности за нарушение закона.



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