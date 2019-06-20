- 16:02 Убийство журналиста Комарова: в сети показали фоторобот нападавшего
- 15:54 В ПЦУ отреагировали на скандальное решение "собора" Филарета по Томосу и УПЦ КП
- 15:48 Зеленский переименовал свою Администрацию в Офис и сократил количество персонала
- 15:34 Сборная Украины вышла в четвертьфинал ЧМ по баскетболу 3х3
- 15:29 Кернес не голосовал: вскрылась любопытная деталь о скандальном переименовании проспекта в Харькове
- 15:29 То, что сейчас делает Зеленский, это не комедия, это трагедия, — Путин
- 15:22 «Полная чушь»: Путин отличился циничным заявлением об оккупации Донбасса Россией
- 15:14 Подрыв авто инкассаторов на Донбассе: появились новые детали и фото с места ЧП
- 15:09 Под Черкассами поезд сбил насмерть маленького ребенка
- 15:09 Не понимает, о чем говорит: шокирующее интервью Бари Алибасова после комы
- 15:06 Возвращение проспекта Жукова в Харькове: делом занялась полиция
- 14:52 Рейс задержали на 17 часов: стало известно о новом ЧП с украинскими туристами
Кернес не голосовал: вскрылась любопытная деталь о скандальном переименовании проспекта в Харькове
Во время принятия городским советом Харькова решения о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Геогрия Жукова за это не голосовал мэр города Геннадий Кернес, который ранее призывал харьковчан поддержать соответствующую петицию.
О том, что Геннадий Кернес не голосовал, хоть и находился в это время в зале заседаний, сообщил советник главы Харьковской облгосадминистрации Павел Федосенко, опубликовавший результаты голосования на своей страничке в социальных сетях.
«Полиция открыла уголовное производство по факту переименования проспекта Петра Григоренко. Это приятно, но не смешно. А вот сейчас будет реально смешно. Как оказалось, сам Геннадий Кернес за переименование не голосовал. Да-да, был в зале — но как-то не срослось. Это подтверждают данные поименного голосования на сайте мэрии. Потому что дураков нет», — пишет Павел Федосенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что если решение о переименовании проспекта будет подписано мэром Харькова Геннадием Кернесом, то наступит время для его персональной ответственности за нарушение закона.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.