26.22 / 26.47 29.42 / 29.85
Киев: +28
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Кернес не голосовал: вскрылась любопытная деталь о скандальном переименовании проспекта в Харькове

15:29 20 июня 2019 223
Геннадий Кернес
Инф. «ФАКТОВ»

Во время принятия городским советом Харькова решения о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Геогрия Жукова за это не голосовал мэр города Геннадий Кернес, который ранее призывал харьковчан поддержать соответствующую петицию.

О том, что Геннадий Кернес не голосовал, хоть и находился в это время в зале заседаний, сообщил советник главы Харьковской облгосадминистрации Павел Федосенко, опубликовавший результаты голосования на своей страничке в социальных сетях.

«Полиция открыла уголовное производство по факту переименования проспекта Петра Григоренко. Это приятно, но не смешно. А вот сейчас будет реально смешно. Как оказалось, сам Геннадий Кернес за переименование не голосовал. Да-да, был в зале — но как-то не срослось. Это подтверждают данные поименного голосования на сайте мэрии. Потому что дураков нет», — пишет Павел Федосенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что если решение о переименовании проспекта будет подписано мэром Харькова Геннадием Кернесом, то наступит время для его персональной ответственности за нарушение закона.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины