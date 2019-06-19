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Украина

Они нарушили закон: Вятрович отреагировал на появление проспекта Жукова в Харькове

11:57 19 июня 2019 95
Снос бюста Жукова в Харькове
Инф. «ФАКТОВ»

Горсовет Харькова, приняв решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова, чей бюст снесли местные активисты, нарушил закон и спрятался за принципом коллективной безответственности.

Так прокомментировал решение харьковских депутатов директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. «Если решение будет подписано мэром Харькова Геннадием Кернесом, наступит время для его персональной ответственности за нарушение закона», — добавил Вятрович.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после сноса памятника Жукову, у харьковских активистов Валентина Дуды и Максима Зинченко провели обыски. В полиции подтвердили факт обысков и заявили, что следственные действия были осуществлены в соответствии с решением суда.

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