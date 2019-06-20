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Общество

Возвращение проспекта Жукова в Харькове: делом занялась полиция

15:06 20 июня 2019 66
Проспект Петра Григоренко в Харькове
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в Харькове городской совет решил вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова, полиция открыла уголовное производство по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.

Как сообщают в ГУНП в Харьковской области, в Шевченковский отдел полиции поступило обращение от депутата городского совета, который считает, что в действиях депутатов и чиновников, поддержавших возвращение проспекту имени Жукова, могут содержаться признаки уголовного правонарушения. Речь идет о распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Это, по мнению заявителя, выразилось в поддержании петиции о возвращении первичного названия проспекта маршала Жукова и демонтажа с площади Свободы палатки «Все для победы», размещенной на официальном сайте Харьковского городского совета.

«Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование», — сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что своим решением депутаты харьковского горсовета нарушили закон и «спрятались за принципом коллективной безответственности».

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