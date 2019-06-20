- 16:32 Сбил людей на переходе: в Киеве свидетели задержали виновника кровавого ДТП
- 16:28 Это вопрос нацбезопасности: Порошенко отреагировал на иск УПЦ МП по поводу ПЦУ
- 16:27 На это будет смотреть весь мир: Зеленскому дали важный совет накануне встречи с Путиным
- 16:16 Оля Фреймут впервые показала родную сестру
- 16:15 Украинская энергобиржа стала лучшей площадкой для аукционов по продаже электроэнергии с 1 июля, – Дубовский
- 16:02 Убийство журналиста Комарова: в сети показали фоторобот нападавшего
- 15:54 В ПЦУ отреагировали на скандальное решение "собора" Филарета по Томосу и УПЦ КП
- 15:48 Зеленский переименовал свою Администрацию в Офис и сократил количество персонала
- 15:34 Сборная Украины вышла в четвертьфинал ЧМ по баскетболу 3х3
- 15:29 Кернес не голосовал: вскрылась любопытная деталь о скандальном переименовании проспекта в Харькове
- 15:29 То, что сейчас делает Зеленский, это не комедия, это трагедия, — Путин
- 15:22 «Полная чушь»: Путин отличился циничным заявлением об оккупации Донбасса Россией
Убийство журналиста Комарова: в сети показали фоторобот нападавшего (фото)
После смерти зверски избитого в Черкассах журналиста Вадима Комарова, правоохранители опубликовали фоторобот вероятного нападавшего на сотрудника массмедиа.
«Следователи разрешили обнародовать фоторобот вероятного нападавшего на Вадима Комарова. Обращаемся к общественности и всем представителям СМИ за помощью в идентификации. Любая ваша информация может быть полезной для следствия», — отметили в МВД.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несколько лет назад на Вадима Комарова уже нападали из-за его профессиональной деятельности.
Также сообщалось, что дело расследуется как умышленное убийство. У следствия есть три основные рабочие версии — это профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...