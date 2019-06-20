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Происшествия

Убийство журналиста Комарова: в сети показали фоторобот нападавшего (фото)

16:02 20 июня 2019 211
Фоторобот убийцы Комарова
Инф. «ФАКТОВ»

После смерти зверски избитого в Черкассах журналиста Вадима Комарова, правоохранители опубликовали фоторобот вероятного нападавшего на сотрудника массмедиа.

«Следователи разрешили обнародовать фоторобот вероятного нападавшего на Вадима Комарова. Обращаемся к общественности и всем представителям СМИ за помощью в идентификации. Любая ваша информация может быть полезной для следствия», — отметили в МВД.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несколько лет назад на Вадима Комарова уже нападали из-за его профессиональной деятельности.

Также сообщалось, что дело расследуется как умышленное убийство. У следствия есть три основные рабочие версии — это профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений.

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